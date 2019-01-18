Энерговоров – к ответу!

325 жителей Кемеровской области предстали перед судом в 2018 году за незаконное потребление электроэнергии. Приговор по каждому административному делу – оплата всего объема украденной электроэнергии и штраф. Правонарушителям придется заплатить почти три миллиона рублей.

В течение 2018 года филиал «МРСК Сибири» (дочерняя компания «Россети») - «Кузбассэнерго – РЭС» направил в отделы внутренних дел полиции более 600 заявлений о возбуждении дел по статье 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа». Из них 200 еще находится на рассмотрении в полиции и суде, по 325 заявлениям мировые судьи уже вынесли решение в пользу энергетиков. Минимальная сумма штрафа для граждан составила пять тысяч рублей, максимальная – 11 тысяч рублей. Юридические лица в соответствии с законодательством могут быть оштрафованы в пределах от 100 до 200 тыс. рублей.

Наиболее результативную борьбу с хищениями электроэнергии совместно с энергетиками ведут правоохранительные органы Беловского и Крапивинского районов. Благодаря такому взаимодействию, например, удалось вывести на чистую воду жителя деревни Каралда Беловского района Он самовольно, без заключения договора с энергоснабжающей организацией, подключил к электроснабжению строение на своем участке, где были установлены энергоемкие электроприборы. Теперь предприимчивому сельчанину нужно будет заплатить за электропотребление намного больше, чем когда все оформлено по закону – более 200 тысяч рублей. А кроме того оплатить штраф в размере 10 тысяч рублей, который назначил суд.

В правоохранительных органах сейчас на рассмотрении 10 заявлений энергетиков о возбуждении уголовных дел по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». В каждом из случаев сумма ущерба превысила 250 тысяч рублей. Закон по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Непримиримая борьба электросетевиков, правоохранительных структур и общественности с энерговорами продолжится и в наступившем году. В рамках организационных мероприятий запланированы совместные рейды с участием представителей муниципальных органов власти, правоохранителей, ГУ МЧС России по Кемеровской области.

По телефону единой бесплатной горячей линии «МРСК Сибири» 8-800-1000-380 добропорядочные граждане могут сообщить о случаях хищений электроэнергии. Каждый звонок регистрируется и отрабатывается работниками подразделений филиала на местах. Услуга бесплатная, конфиденциальность гарантирована.