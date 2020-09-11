Эпизоотическая ситуация по гриппу птиц типа А на территории Российской Федерации

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу информирует население о том, что, в августе 2020 года эпизоотическая ситуация по гриппу птиц типа А на территории РФ резко ухудшилась.

Вспышки гриппа птиц зарегистрированы в Челябинской, Курганской и Омской областях и прогнозируется дальнейшее ухудшение ситуации в связи с активной миграцией перелетных птиц с северных регионов РФ в южные.

Причинами распространения гриппа птиц среди домашней птицы, содержащейся в личных подсобных хозяйствах граждан, явились выгул домашней птицы вблизи озер, где произошел ее контакт с дикой птицей, и несоблюдение хозяйствами требований Ветеринарных правил содержания птиц на личных подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах открытого типа, утвержденных Приказом Минсельхоза России от 03.04.2006 № 103.

В сложившихся условиях создалась угроза заноса возбудителя гриппа птиц на крупные промышленные птицеводческие предприятия, что грозит широким распространением возбудителя болезни, колоссальными экономическими убытками региона и снижением экспортного потенциала страны в целом по птицеводческой продукции.

Грипп A птиц (далее - грипп птиц) представляет собой болезнь домашних и диких птиц различных видов, способную протекать в форме эпизоотий, которыми называют такое количественное выражение распространения заразных болезней, при котором болезнь способна к массовому охвату поголовья и широкому распространению, охватывающему хозяйство, район, область, страну. При этом грипп может вызывать смертность зараженной птицы, близкую к 100%, и большой экономический ущерб. При этом некоторые вирусы гриппа птиц способны инфицировать людей и вызывать у них болезнь различной степени тяжести вплоть до смертельной.

У всех видов домашних и диких водоплавающих птиц характерными клиническими признаками являются: дискоординация движений, запрокидывание головы, вращательное движение головой с потряхиванием, искривление шеи, отсутствие реакции на внешние раздражители, отказ от корма и воды, угнетенное состояние, синусит, истечение из носовых отверстий, конъюнктивит, помутнение роговицы и слепота, диарея.

У кур отмечаются: повышенная температура тела, угнетенное состояние, резкое снижение яичной продуктивности, взъерошенность оперения, отказ от корма, цианоз кожных покровов, особенно в области глаз и живота, опухание и почернение гребня и сережек, отек подчелюстного пространства, подкожные кровоизлияния на конечностях; диарея, фекалии желто-зеленого цвета.

Для того, чтобы не допустить заражения, владельцам домашней птицы необходимо строго соблюдать безвыгульный режим, не выпуская птицу на водоемы, и в случае гибели или угнетенного состояния домашней птицы незамедлительно обращаться в ветеринарную службу с целью купирования очага инфекции и предотвращения распространения вируса, сообщать о выявленных фактах в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбасса.