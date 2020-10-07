Есенинская неделя прошла в Итате

В рамках Всероссийской есенинской недели вниманию читателей Итатской модельной библиотеки семейного чтения Тяжинского округа были представлены книжные выставки: «Всю душу выплесну в слова…» для взрослых и «России стихотворная душа» - для детей.

В есенинский день прозвучали песни на стихи великого поэта. Татьяна Кузменкова исполнила «Отговорила роща золотая», а Татьяна Коробенко – «Гори звезда моя, не падай». Полина Черткова под гитару исполнила песни: «Вот оно, глупое счастье» и «Не жалею, не зову, не плачу…». Также прозвучала песня «Над окошком месяц» в исполнении Лины Гридиной.

В библиотеке прошел день «Читаем Есенина». Юные читатели декламировали свои любимые стихи поэта – «Белая береза» (Мария Бачева), «Колокол дремавший» (Николай Чертков), «Закружилась листва золотая» (Анна Горяинова), «Песни, песни, о чем вы кричите?..» (Марьям Исраилова).

Не остались в стороне и взрослые читатели – Андрей Карташев прочел «За окном, у ворот вьюга завывает», а его супруга Зинаида – «Старухи» и «Ты запой мне ту песню…». Галина Иванова прочитала стихотворения «Песнь о собаке» и «Заметался пожар голубой».

Также специалисты библиотеки провели литературную акцию «Певец страны березового ситца». Библиотекари познакомили жителей поселка с жизнью и творчеством поэта, раздали буклеты. В ответ прохожие вспоминали свои любимые стихотворения Сергея Есенина.