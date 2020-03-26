Еще один случай коронавируса подтвердится в Кузбассе

У одного из пациентов, ранее наблюдавшегося в стационаре, подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Он получает лечение в инфекционной больнице Кемерово, как и еще один пациент с подтвержденным диагнозом.
С учетом ранее выздоровевшего пациента, это уже третий больной с подтвержденным диагнозом.
Под наблюдением врачей находятся пятнадцать человек с подозрением на контакт с носителями коронавируса.
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