Еще один случай коронавируса подтвердится в Кузбассе

У одного из пациентов, ранее наблюдавшегося в стационаре, подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Он получает лечение в инфекционной больнице Кемерово, как и еще один пациент с подтвержденным диагнозом.

С учетом ранее выздоровевшего пациента, это уже третий больной с подтвержденным диагнозом.

Под наблюдением врачей находятся пятнадцать человек с подозрением на контакт с носителями коронавируса.