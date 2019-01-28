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Шахта Юбилейная открыла для горняков новую столовую и буфет

Шахта Юбилейная открыла для горняков новую столовую и буфет, которые строились по дизайнерскому проекту с учетом эргономики и комфорта работников.

 

«В первую очередь мы прорабатывали планировку помещений, чтобы она соответствовала всем технологическим этапам приготовления пищи и нормам проектирования. Помещения хотелось сделать «чистыми», светлыми, легкими, современными, и, в то же время, задачей было сохранить деловую, рабочую атмосферу. Нам помог цвет – желтый - он разбавляет монохромность всех поверхностей. Также сочетание шероховатых и глянцевых поверхностей играет важную роль - интерьер становится фактурным при том, что он достаточно лаконичен. В таком помещении можно зарядиться энергией и настроением, отдохнуть после работы под землей», - рассказала автор проекта дизайнер Евгения Егорова.

«Что важно – здесь разделены потоки людей. Разрабатывали это совместно с проектировщиками. Это комфортно для посетителей. Здесь поставили современное оборудование: термоса, котлы. Все автоматизировано, сделано очень удобно как для персонала столовой, так и для горняков», - отметила заведующая столовой Яна Грац.

Грац добавила, что горняки шахты «Юбилейной» фактически обедают бесплатно, так как предприятие дотирует питание.

Общество
kuzbassnews.ru
28/01/2019
Общество
Новости Кузбасса
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