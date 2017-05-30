Этим летом – все на баскетбол в «Планету»

Любители уличного спорта на протяжении всего летнего сезона смогут стать зрителями или участниками зрелищных соревнований по баскетболу у ТРЦ «Планета»! Турниры будут проводиться каждую пятницу, и принять в них участие можно без предварительной регистрации участников – нужно лишь собрать команду из трех человек и приготовиться побеждать! Победителей турниров ждут приятные подарки от «Планеты».
2 июня состоится открытие турнира, где игроков и болельщиков поприветствуют популярные шоу-мэны Новокузнецка, а профессиональные диджеи создадут атмосферу настоящего спортивного праздника. В этот день пройдут первые игры этого сезона, а также посетителей ждут увлекательные конкурсы с розыгрышем призов для всех желающих.
Самых активных пользователей социальных сетей ждет специальный конкурс: выкладывайте свои лучшие баскет-фото с фирменным хэштегом #планетабаскет и получайте призы на пятничных мероприятиях.
Ждем спортсменов и активных зрителей на баскетбольной площадке ТРЦ «Планета» – это лето пройдет под знаком спорта.
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