Этническая площадка в деревне Шанда пополняется элементами телеутской культуры благодаря нацпроекту

Этническая площадка в деревне Шанда Гурьевского муниципального округа открыта рядом с сельским Домом культуры в 2011 году. Сейчас — это место особого притяжения для представителей этой народности и любителей этнического туризма. Чтобы сохранить и подчеркнуть уникальность этого малочисленного народа, приступили к дополнительному благоустройству этнической площадки. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Культура» — федеральная программа «Реализация государственной национальной политики» по направлению «Поддержка экономического и социального развития коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ».

Сегодня на площадке есть юрта, расписанная орнаментом, характерным для народного декоративного творчества телеутов, со старинными предметами быта, место поклонения духам-хозяевам местности – Обо, поминальный комплекс — Кезер-Таш, священное родовое дерево — Сом.

Грант в 3 млн 600 тыс. рублей позволит усовершенствовать и дополнить этническую площадку. В экспозиции появятся аил (старинное жилище), аланчик (древнее жилище), сцена с национальными узорами, жертвенник.

Уже установлены шесть деревянных фигур тотемных животных: конь, волк, суслик, орел, горностай, медведь. Благоустраивается территория площадки – будут созданы дорожки из плетняка.

9 августа 2020 года на полностью обновленной этнической площадке состоится областной национальный телеутский праздник единства «Теле-Каан».