Евгения Ивановна Гладикова из поселка Тяжинский награждена памятным знаком «В честь 75-летия полного освобождения от фашистской блокады»

Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин вручил Евгении Ивановне поздравление от врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова и памятный знак «В честь 75-летия полного освобождения от фашистской блокады», открытку губернатора Кемеровской области Сергея Евгеньевича Цивилева, а также памятный адрес, букет цветов и подарок от администрации Тяжинского муниципального района.

Своих родителей Евгения Ивановна не помнит. С четырех лет она воспитывалась в детском доме на станции Лахта-Ольчино Ленинградской области. В 1940 году ее перевели в детский дом № 3 города Ленинграда, там она пошла в первый класс. На летних каникулах всех детей отправили за город. В июне 1941 года всех ребятишек вернули в город, и они увидели, как все вокруг изменилось. Везде военные, раненые, заклеенные крест-накрест окна, светомаскировка.

Осенью город Ленинград оказался в кольце блокады, варварские бомбежки и артобстрелы стали совершаться регулярно. Город был полностью отрезан и лишен света, воды, начался голод, повлекший множество смертей. Евгения Ивановна рассказала, как весь детский дом переправляли по «дороге жизни» через Ладогу, где училась и работала после войны, как приехала в Тяжинский район.

Сегодня Е. И. Гладиковой 86 лет, в Тяжинском районе она единственная жительница блокадного Ленинграда. Евгения Ивановна сохранила внутреннюю силу и жизнелюбие, любит заводить новые знакомства и пишет стихотворения о природе.