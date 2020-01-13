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Евгения Павлова – призер IV этап Кубка IBU по биатлону в двух дисциплинах

С 6 по 12 января в Словакии прошел IV этап Кубка IBU по биатлону.

В дисциплине спринт 7,5 км мастер спорта международного класса Евгения Павлова (Гурьевск) одержала победу. В дисциплине индивидуальная гонка 12,5 км среди женщин спортсменка заняла II место.

 

 

 

 

Фото: пресс-служба Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
13/01/2020
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