Евгения Павлова – призер IV этап Кубка IBU по биатлону в двух дисциплинах

Администрацию Кемерова засудили за отказ принять ребёнка в детсад На протяжении трёх лет — с 2016 по 2019 год — кемеровчанка не могла получить место для ребёнка в...

В Новокузнецке вечером сгорели бани и дома В Новокузнецке огнеборцы устранили серьезное возгорание. Как выяснилось, сигнал о чрезвычайном...

Крещенские купели начали оборудовать в Кузбассе В Кемеровской области начались работы по обустройству крещенских купелей. Специалисты замерили...