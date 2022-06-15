ЕВРАЗ и НАШЕ РАДИО представляют в Новокузнецке фестиваль «Наши в Городе»

В День города 2 июля 2022 года с 14:00 до 22:00 часов на площади перед ТРЦ «Планета» в Новокузнецке пройдет легендарный фестиваль «Наши в Городе». Громкие имена, главные хиты и масштабное восьмичасовое шоу – впервые в Новокузнецке. Мероприятие проводится при поддержке ЕВРАЗа, который в этом году празднует 30-летие.

«Фестиваль такого уровня в Новокузнецке проходит впервые. В юбилейный год ЕВРАЗ принял решение сделать музыкальный подарок ко Дню города новокузнечанам и любителям отечественного рока. Приглашаем всех на праздник. Думаю, что по энергетике – это будет очень насыщенный, жаркий вечер», - отметил директор регионального центра корпоративных отношений ЕВРАЗа Андрей Рогозин.

«Для Новокузнецка металлургия – не просто «стальное сердце» города, это – история его становления, это – особый характер горожан. Мы благодарны ЕВРАЗу за многолетнюю поддержку социальных инициатив и программ стратегического развития города. Фестиваль – прекрасный подарок всем нашим жителям», - добавил Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Культовый open-air пройдет на площади возле ТРЦ «Планета». Вход на концерт – свободный. На фестивальной сцене выступят легендарные артисты «НАШЕго Радио», на чьих песнях выросло не одно поколение, и молодые группы, олицетворяющие развитие музыкальной индустрии России: «Анимация», LASCALA, проект «Горшенев», Animal Джаz, Найк Борзов, СЛОТ, «Пикник», Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы». Завершится фестиваль большим выступлением главного хулигана нашей рок-сцены Гарика Сукачева.

Гарик Сукачев: «Ребята, очень ждём встречи с вами! Лето и «Наши в городе» в Новокузнецке - отличное время встретиться с друзьями на нашем выступлении! Ждём всех!»