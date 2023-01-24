ЕВРАЗ и Распадская угольная компания выделили более 50 млн рублей на II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии»

ЕВРАЗ ЗСМК и Распадская угольная компания (РУК) оказали помощь при подготовке к II зимним Международным спортивным играм «Дети Азии». Компании профинансировали проведение Эстафеты огня в Новокузнецке и подготовку к соревнованиям в Междуреченске.

Большая часть средств была направлена на реконструкцию объектов и приобретение новых комплектующих. В частности, на горе Югус в Междуреченске, где пройдут соревнования по горным лыжам и прыжкам на лыжах с трамплина, провели освещение между площадками, ремонтируют трамплины. Для обогрева спортсменов приобрели 2 надувных ангара. Кроме того, РУК профинансировала строительство двухместной канатно-кресельной дороги в районе трамплинов.

«ЕВРАЗ и Распадская угольная компания традиционно поддерживают спортивные мероприятия в городах присутствия. Нам важно, чтобы горожане приобщались к спорту, физической культуре. Чтобы сотрудники наших предприятий, их дети могли участвовать в различных соревнованиях как любительского, так и профессионального уровней. А «Дети Азии» — масштабные международные состязания высокого уровня. Поддержать их — это большая честь для наших компаний», — комментирует Андрей Рогозин, директор регионального центра корпоративных отношений «Сибирь» ЕВРАЗа.

ЕВРАЗ ЗСМК профинансировал проведение в Новокузнецке Эстафеты огня. Церемония зажжения символа II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» состоялась 24 января на площади Побед. Огонь пронесли по центральным улицам и знаковым местам Новокузнецка. В Эстафете огня приняли участие и сотрудники ЕВРАЗа. Огонь побывает во всех городах проведения соревнований. В Междуреченске его также доверили нести сотрудникам Распадской.

II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» — это соревнования для детей в возрасте до 16 лет, которые состоятся в Кузбассе с 23 февраля по 5 марта 2023 года. Состязания одновременно пройдут в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и Таштагольском районе. Около тысячи спортсменов из стран Азии и регионов России будут состязаться в 10 видах спорта.

Фото: ЕВРАЗ