ЕВРАЗ подвел итоги конкурса детских рисунков «Мечта из металла»

Конкурс детских рисунков был объявлен в рамках проекта «ЕВРАЗ Арт» и приурочен к 30-летию компании. Участникам предлагалось пофантазировать на тему, что будут изготавливать из металла в будущем. Всего на конкурс поступило 904 работы из Нижнего Тагила, Качканара, Новокузнецка и Тулы, 139 из них были заявлены в специальную номинацию «Безопасное будущее». В рамках этой номинации нужно было нарисовать отдельный рисунок о безопасном поведении в быту и производстве.

Металлические города, «умная одежда», летающие машины, роботы и даже космический завод! Дети добавляли к рисункам интересные описания и записывали аудиокомментарии. В своем творчестве юные художники заглянули в будущее, а жюри - выбрало лучшие работы.

Победителей основного конкурса определили в трех возрастных категориях.

В категории 5-7 лет первое место занял Анатолий Хлыбов из Нижнего Тагила, второе место досталось Руслану Агаеву из Новокузнецка, третьим стал Дмитрий Марченко из Нижнего Тагила.

В категории 8-12 лет абсолютным победителем стал Михаил Новицкий из Новокузнецка, второе место занял Гордей Хоруженко из Качканара, на третьем – Алена Афонина из Тулы.

В категории 13-17 лет лучшим признан рисунок Александра Карлагина из Тулы, второй стала Екатерина Шевченко из Новокузнецка, третье место заняла Анастасия Лисицына из Качканара.

Так же по результатам интернет-голосования призом зрительских симпатий был отмечен Максим Самарин из Нижнего Тагила. Жюри покорил кокошник из кожи, металла и камней.

В Новокузнецке в специальной номинации «Безопасное будущее» специальным призом отмечена Таисия Зайнуллина.

Все призеры конкурса награждены грамотами и памятными подарками. Победители, занявшие первые места в своих возрастных категориях, отправились вместе с родителями на экскурсию в Москву. А призеры в специальной номинации «Безопасное будущее» посетили производственные площадки ЕВРАЗа в своих городах.

Фото: Управление по связям с общественностью ЕВРАЗ