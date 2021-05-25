ЕВРАЗ подвел итоги корпоративного чемпионата по методике WorldSkills

На ЕВРАЗ ЗСМК подвели итоги корпоративного чемпионата профессионального мастерства по международной методике WorldSkills. В соревнованиях приняли участие 88 специалистов и экспертов из Новокузнецка, Нижнего Тагила, Качканара и Тулы. Лучшие представители рабочих специальностей из шести крупных промышленных предприятий ЕВРАЗа показали свое профессиональное мастерство в 13 компетенциях. А накануне в соревнованиях по методике WorldSkills поучаствовали школьники и студенты из Новокузнецка, Междуреченска, Нижнего Тагила. Заслуженные награды все победители получили в один день.

Абсолютным победителем V корпоративного чемпионата ЕВРАЗа по методике WorldSkills стала команда ЕВРАЗ ЗСМК. Специалисты комбината завоевали золотые медали в 12 компетенциях из 13-ти. Первое место в компетенции «Инженерное проектирование» разделили две команды ЕВРАЗ НТМК.

«На соревнованиях мы собрали отличную команду молодых ребят-профессионалов. Они хорошо разбираются в своих компетенциях и знают подход к современному оборудованию. Участники доказали, что рабочие специальности могут быть интересными, современными, востребованными и творческими, – отметилВице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Сибирь» Алексей Солдатенков. – Символично, что чемпионат открыли самые молодые участники: школьники и студенты. Их активное вовлечение в профессиональное развитие для нас очень важно. Они – наши будущие сотрудники. Замечательно, что их высокие компетенции и достижения мы видим уже сейчас».

Чемпионами среди студентов в дисциплинах «Мобильная робототехника» и «Лабораторный химический анализ» стали представители Сибирского государственного индустриального университета. Золотые медали в «Мехатронике» и «Аддитивном производстве» завоевали учащиеся Кузнецкого индустриального техникума. А победа в компетенциях «Электромонтаж» и «Сварочные технологии» досталась участникам из Нижнетагильского горно-металлургического колледжа.

В категории 12+ две победы одержала команда центра детско-юношеского технического творчества «Меридиан», разделив одну из нис воспитанниками детско-юношеского центра «Орион». Среди школьников в возрасте 14+ золото взяли в «Мехатронике» и «Мобильной робототехнике» также взяли воспитанники «Меридиана». А чемпионами в компетенции «Электромонтаж» признаны учащиеся центра детского творчества г. Междуреченск.

Победители корпоративного чемпионата составят сборную команду ЕВРАЗа и представят компанию на национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологических отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech. Эти всероссийские соревнования состоятся в октябре в Екатеринбурге.