ЕВРАЗ выделил более 1 млн рублей Новокузнецкой городской больнице №1 им. Г.П. Курбатова на приобретение медицинского силового оборудования. Аппаратуру будут использовать врачи травматолого-ортопедических отделений при проведении операций на опорно-двигательном аппарате: различные виды остеосинтеза и эндопротезирование крупных суставов.

Новый медицинский комплекс изготовлен из качественного материала, выдерживает заданную температуру, давление и обработку химическими веществами. Оборудование работает от сменного аккумулятора. Для удобства работы врача предусмотрена система быстрого соединения и смены насадок. Вибрации и выраженные шумы при использовании прибора исключены.

Фото: пресс-служба ЕВРАЗ