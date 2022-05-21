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ЕВРАЗ помог приобрести медицинское оборудование НГКБ №1 им. Г.П. Курбатова в Новокузнецке

ЕВРАЗ выделил более 1 млн рублей Новокузнецкой городской больнице №1 им. Г.П. Курбатова на приобретение медицинского силового оборудования. Аппаратуру будут использовать врачи травматолого-ортопедических отделений при проведении операций на опорно-двигательном аппарате: различные виды остеосинтеза и эндопротезирование крупных суставов.

Новый медицинский комплекс изготовлен из качественного материала, выдерживает заданную температуру, давление и обработку химическими веществами. Оборудование работает от сменного аккумулятора. Для удобства работы врача предусмотрена система быстрого соединения и смены насадок. Вибрации и выраженные шумы при использовании прибора исключены.

 

 

Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

 

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Новокузнецк
kuzbassnews.ru
21/05/2022
Здоровье
Общество
Экономика
Новокузнецк

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