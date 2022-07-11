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ЕВРАЗ приглашает жителей Новокузнецка и Таштагола на мероприятия в честь Дня металлурга

11 июля в 11 часов в витринах Новокузнецкого художественного музея откроется фотовыставка «Люди особой закалки». В галерее представлено 30 портретов лучших работников ЕВРАЗ ЗСМК.

С 12 июля в научно-техническом музее им. И.П. Бардина будет работать выставка «Тайна булата», посвященная 225-летию со дня рождения родоначальника металлургии Павла Аносова.

12 июля в 15 часов в библиотеке Дворца культуры и техники КМК наградят благодарственными письмами ветеранов-металлургов.

13 июля в 16 часов в Театре металлургов состоится праздничный концерт и торжественное мероприятие для ветеранов с вручением городских и корпоративных наград.

14 июля в 16 часов в Культурно-спортивном центре металлургов ЕВРАЗа состоится торжественное мероприятие с чествованием лучших представителей профессии. Завершится вечер праздничным концертом.

15 июля в 9 часов руководство и ветераны ЕВРАЗ ЗСМК по традиции возложат цветы к Вечному огню, на Пантеон Кузнецких металлургов и Братскую могилу доменщиков КМК.

С 19 часов в Заводском районе начнутся уличные мероприятия с участием творческих коллективов культурного центра металлургов ЕВРАЗа.  Завершит праздничный вечер концерт народного артиста РФ Олега Газманова.

16 июля праздничные и торжественные мероприятия пройдут в Таштаголе.

В 12 час в парке «Золотая Шория» руководство компании и района возложат цветы к мемориалу памяти погибшим горнякам, павшим воинам локальных конфликтов.

В 13 часов в ДК «Горняк» состоится торжественное награждение работников горнорудных активов ЕВРАЗ ЗСМК.

В 21 час на стадионе «Горняк» жителей Таштагола с Днем металлурга поздравит группа «Красный берег». Завершится концерт выступлением Олега Газманова.

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kuzbassnews.ru
11/07/2022
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