ЕВРАЗ ведет отгрузку арматурного проката на строительство крупнейшей в России угольной шахты

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Арматурный прокат с винтовым профилем производства ЕВРАЗ ЗСМК используется при строительстве горно-обогатительного комплекса (ГОК) «Инаглинский» на территории Республики Саха (Якутия).
Металлопрокат применяется при проведении горных выработок для изготовления анкерного крепления А20В различной длины.
В 2020 году филиал ЕВРАЗ Металл Инпрома в Иркутске поставил более 2000 тонн проката. В январе 2021 года было отгружено 2100 тонн арматуры, поставки продолжаются.
18/03/2021
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