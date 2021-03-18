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ЕВРАЗ ведет отгрузку арматурного проката на строительство крупнейшей в России угольной шахты

Арматурный прокат с винтовым профилем производства ЕВРАЗ ЗСМК используется при строительстве горно-обогатительного комплекса (ГОК) «Инаглинский» на территории Республики Саха (Якутия).

Металлопрокат применяется при проведении горных выработок для изготовления анкерного крепления А20В различной длины.

В 2020 году филиал ЕВРАЗ Металл Инпрома в Иркутске поставил более 2000 тонн проката. В январе 2021 года было отгружено 2100 тонн арматуры, поставки продолжаются.

 

Экономика
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
18/03/2021
Экономика
Новокузнецк
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Новости Кузбасса

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