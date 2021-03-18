ЕВРАЗ ведет отгрузку арматурного проката на строительство крупнейшей в России угольной шахты

В Шерегеше построят четыре новые дороги за 763 млн рублей До 2022 года власти Кузбасса планируют построить четыре новые автодороги. На это будет потрачено...

Кузнецова просят о возвращении маршрута №14 Раньше наши дети ехали на № 14 маршруте от Запсиба напрямую по Кузнецкстроевскому и выходили прямо...

Глава Кемерова Илья Середюк заработал за год почти 3 млн рублей За 2019 год Середюк обогатился на 2 990 884 рубля. Напомним, глава Новокузнецка Сергей Кузнецов...