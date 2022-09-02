ЕВРАЗ вручил СибГИУ 10 миллионов

Грант в 10 миллионов рублей от компании ЕВРАЗ на развитие материально-технической базы на днях получил СибГИУ - первый вуз Кузбасса.

В вузе появится центр цифровой металлургии, в котором будут расположены лаборатории виртуальной и дополнительной реальности и онлайн-лаборатория производств ЕВРАЗа. Алексей Пырин, директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Сибирь» в торжественной обстановке вручил сертификат ректору университета Алексею Юрьеву.

Такая лаборатория позволит будущим металлургам в подробностях наблюдать процессы производства металла и даже участвовать в нем. Это повысит уровень компетентности будущих специалистов и сделает их еще более конкурентоспособными на рынке труда.

Фото: пресс-центр СибГИУ