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ЕВРАЗ вручил СибГИУ 10 миллионов

Грант в 10 миллионов рублей от компании ЕВРАЗ на развитие материально-технической базы на днях получил СибГИУ -  первый вуз Кузбасса.

В вузе  появится центр цифровой металлургии, в котором будут расположены лаборатории виртуальной и дополнительной реальности и онлайн-лаборатория производств ЕВРАЗа. Алексей Пырин, директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Сибирь»  в торжественной обстановке вручил сертификат ректору университета Алексею Юрьеву.

 Такая лаборатория позволит будущим металлургам в подробностях наблюдать процессы производства металла и даже участвовать в нем. Это повысит уровень компетентности будущих специалистов и сделает их еще более конкурентоспособными на рынке труда.

 

 

Фото: пресс-центр СибГИУ

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kuzbassnews.ru
02/09/2022
Образование
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Новокузнецк

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