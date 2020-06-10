ЕВРАЗ выделил 10 млн рублей на строительство Праздничной площади в Междуреченске

ЕВРАЗ поддержал инициативу властей Междуреченска по благоустройству Праздничной площади. Преображение территории станет подарком для междуреченцев к 65-летию города.

Праздничная находится в центре Западного района Междуреченска. Зимой это традиционное место отдыха горожан. На площади устанавливают новогоднюю елку, горки, праздничное оформление. После капитального ремонта территория будет культурным центром района круглый год. На ней расположится зона отдыха, торговый центр и фонтанный комплекс. Площадь оформят фигурно выложенной тротуарной плиткой, по периметру разместят газоны, цветники и кустарники, установят скамейки.

Сейчас идут подготовительные работы: прокладываются сети ливневой канализации и электроснабжения. Они продлятся до конца июня. Затем строители приступят к установке архитектурных объектов. Завершить ремонт Праздничной площади планируется к 1 августа.