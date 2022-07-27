ЕВРАЗ ЗСМК освоил новый вид арматуры

ЕВРАЗ ЗСМК получил сертификат соответствия на новый класс арматурного проката А500СЕКУ. Комбинат уже выпустил первую партию этой продукции.

Арматура А500СЕКУ сочетает в себе высокую пластичность, которая позволяет без разрушения выдерживать большие остаточные деформации, и при этом обладает высокой прочностью. Также специалисты отмечают выносливость проката А500СЕКУ при многократно повторяющихся циклических нагрузках, стойкость к атмосферной коррозии и повышенное сцепление с бетоном.

Чтобы обеспечить требуемый комплекс свойств, для производства этой арматуры была использована специальная легированная сталь, а на крупных диаметрах – сталь с добавлением ванадия, подобран особый режим термоупрочнения.

Арматура А500СЕКУ может применяться для строительства в сейсмических районах с расчетной сейсмичностью 8 и 9 баллов, а также для армирования столбов под линии электропередач, балок и других опорных конструкций.

Фото: управление по связям с общественностью ЕВРАЗ