ЕВРАЗ ЗСМК получил сертификат на новый вид остряковых рельсов

ЕВРАЗ ЗСМК получил сертификат на остряковые железнодорожные рельсы типа ОР65 категории НТ320ВС. Они предназначены для изготовления стрелочных переводов, которые применяют на путях скоростного совмещенного и высокоскоростного движения.

Комбинат производит остряковые рельсы для стрелочных заводов и метрополитенов России и стран СНГ. При изготовлении рельсов новой категории специалисты ЕВРАЗ ЗСМК скорректировали технологию прокатки и правки.

В 2022 году прошли предварительные, приемочные и сертификационные испытания новой продукции. После получения положительного заключения ФБУ «Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте» выдал ЕВРАЗ ЗСМК сертификат сроком на 5 лет.

Рельсы категории НТ320ВС соответствуют требованиям ГОСТ Р 55820 – 2013 и техническим регламентам Таможенного союза. Они характеризуются высокими требованиями по прямолинейности, качеству поверхности, геометрическим параметрам, обладают высоким уровнем механических свойств и повышенной твердостью.

Фото: региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» управление по связям с общественностью