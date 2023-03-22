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ЕВРАЗ ЗСМК расширил линейку рельсовой продукции

ЕВРАЗ ЗСМК получил сертификат на новые железнодорожные остряковые рельсы типа ОР65 категории НТ260 (нетермоупрочненные). Это рельсы специального исполнения самого высокого класса по профилю, прямолинейности и качеству поверхности, которые комбинат освоил по запросу ОАО «РЖД».

Продукция предназначена для изготовления стрелочных переводов, которые будут применяться на высокоскоростных магистралях. Рельсы соответствуют требованиям ГОСТ Р 55820 – 2013 и технического регламента Таможенного союза.

В 2022 году прошли предварительные, приемочные и сертификационные испытания новой продукции. После получения положительного заключения ФБУ «Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте» выдал ЕВРАЗ ЗСМК сертификат на 5 лет.

Комбинат производит разные виды остряковых рельсов и постоянно расширяет линейку выпускаемой продукции. Так, в январе 2023 года ЕВРАЗ ЗСМК получил сертификат на новый вид остряковых рельсов – ОР65 категории НТ320ВС. Это рельсы специального назначения повышенной прочности. Они также предназначены для изготовления конструкций верхнего строения пути на дорогах скоростного совмещенного и высокоскоростного движения.

 

Фото: Управление по связям с общественностью ЕВРАЗ

Экономика
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
22/03/2023
Экономика
Новокузнецк

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