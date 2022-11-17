ЕВРАЗ ЗСМК утилизирует до 88% производственных отходов экологически безопасными способами

На ЕВРАЗ ЗСМК утилизируется, перерабатывается и повторно используется около 88% отходов производства. В год это составляет порядка 4,6 млн тонн.

Основными источниками образования технологических отходов являются процессы производства кокса, извести, агломерата, чугуна, стали, проката, метизов, а также деятельность по обеспечению и обслуживанию основного производства.

Порядка 65% отходов, которые образуются на комбинате, передаются специализированным организациям в целях последующей обработки, утилизации или обезвреживания. Это ртутьсодержащие отходы, отработанные аккумуляторы, отходы минеральных масел, смеси нефтепродуктов, утратившая потребительские свойства компьютерная и оргтехника.

В технологический процесс собственного производства вовлекается порядка 23% отходов. Шлак сталеплавильного и доменного производств предварительно дробят, извлекают из него металлосодержащие продукты и повторно используют в производстве. Шламы, образующиеся при производстве кокса и чугуна, используют как топливо на агломерационном производстве. Угольный шлам — в качестве топлива в коксовом цехе. Пыль газоочистки аспирационных систем доменного и электросталеплавильного производств применяется в качестве железосодержащего сырья на аглофабрике. На специализированной установке утилизации химических отходов предприятия получают различные добавки. Например, из каменноугольных фусов получают добавку к угольной шихте, которая становится сырьем для коксохимического производства.

В рамках экологической стратегии ЕВРАЗа до 2030 года на комбинате намерены реализовать еще ряд проектов по переработке отходов. Два из них - по организации сухого вывоза отходов фракции 1-150 мм и фракции 0-1 мм углеобогатительного цеха коксохимического производства. В результате из породы углеобогащения будут получать товарный продукт, который возможно использовать при изготовлении шлакоблочных изделий, производстве красного кирпича, строительстве и ремонте автодорог, засыпке оврагов.

Еще один проект предполагает использование обезвоженных золошлаков Западно-Сибирской ТЭЦ в качестве строительных материалов, а также инертных материалов для рекультивации полигона ТБО.

Также рассматриваются проекты по обезвоживанию железосодержащего шлама доменного и конвертерного цехов с установкой пресс-фильтров и переработкой отходов.

Проекты позволят достичь уровня переработки до 96% и снизить объем образования отходов еще на 1 млн тонн в год.

Фото: Управление по связям с общественностью ЕВРАЗ