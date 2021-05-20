ЕВРАЗ ЗСМК в честь юбилея Кузбасса высадит в Новокузнецке 300 деревьев

ЕВРАЗ ЗСМК начал высадку деревьев. Акция приурочена к 300-летию Кузбасса. 150 лип уже высадили на проспекте Советской Армии и в сквере Первостроителей Заводского района Новокузнецка. Второй этап озеленения состоится осенью в Центральном районе.
20/05/2021
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