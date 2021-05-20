ЕВРАЗ ЗСМК в честь юбилея Кузбасса высадит в Новокузнецке 300 деревьев

Мэр Новокузнецка показал на видео ход работ на Арене кузнецких металлургов Мэр записал несколько видео со строительной площадки, на которых, в частности, показал, насколько...

Из-за отсутствия врачей в Кузбассе закрылось инфекционное отделение больницы В Кузбассе из-за отсутствия врачей закрылось инфекционное отделение одной из больниц. Теперь для...

Новая инфекционная больница в Новокузнецке откроется в конце июня В Новокузнецке близится к завершению строительство инфекционной больницы, которая должна стать...