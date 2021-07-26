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ЕВРАЗ ЗСМК запустил в работу три современных воздухонагревателя

В доменном цехе ЕВРАЗ ЗСМК завершился проект по техническому перевооружению воздухонагревателей доменной печи № 2. Помимо производственной проект имеет и экологическую составляющую. Он позволит снизить вредные выбросы оксида углерода в атмосферу.

В рамках проекта воздухонагреватели шахтного типа были заменены на современные с новой конструкцией футеровки купольной части и встроенной камерой горения. Общие капитальные вложения составили 1,9 млрд рублей.

В результате температура горячего дутья повысилась c 1050 ⁰С до 1150 ⁰С. В итоге производительность печи увеличилась на 8%, а расход топлива снизился на 6% Система автоматического контроля ведения технологических процессов позволяет снизить выбросы газообразных веществ, в том числе оксида углерода, от источников доменной печи. Также у новых агрегатов на 5 лет больше срок эксплуатации за счет применения современных огнеупорных материалов. Общий экономический эффект от реализации проекта составит более 170 млн рублей в год.

К реализации проекта компания приступила в 2018 году. Первый воздухонагреватель ввели в промышленную эксплуатацию в июне 2019 года, второй – в августе 2020 и последний – в июле 2021 года.

С поставщиками оборудования – люксембургской фирмой Paul Wurth – в период пандемии и ограничительных мер металлурги комбината оперативно организовали новый формат взаимодействия. Специалисты доменного цеха выполнили все необходимые работы по наладке оборудования, а представители Paul Wurth контролировали параметры онлайн.

Доменное производство ЕВРАЗ ЗСМК включает в себя три доменные печи общим объемом 8 тыс. кубометров и производительностью 6 млн тонн чугуна в год.

Экономика
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
26/07/2021
Экономика
Новокузнецк

Новости Кузбасса

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