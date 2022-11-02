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ЕВРАЗ ЗСМК завершил очередной этап экологической программы по снижению сброса сточных вод

ЕВРАЗ ЗСМК установил новое современное оборудование в цехе теплогазоснабжения. Благодаря этому увеличится доля оборотного водоснабжения комбината и на 2,5% сократится сброс сточных вод на выпуске № 1. Вложения составили порядка 187 млн рублей.

В цехе теплогазоснабжения установили вентиляторную двухсекционную градирню и смонтировали комплекс, состоящий из насосной станции, дополнительных теплообменников и систем управления и контроля.  Новое оборудование позволит отказаться от подпитки водой из скважины для охлаждения компрессора и, как следствие, исключит дополнительный сброс воды в ливневую канализацию.

В 2016 году, чтобы снизить нагрузку на водные объекты Новокузнецка, специалисты ЕВРАЗ ЗСМК разработали многоступенчатую программу по сокращению сброса загрязняющих веществ. Комплекс мероприятий прошел сразу в нескольких подразделениях комбината: на ЗапсибТЭЦ, аглофабрике, в цехе водоснабжения и водоотведения, в конвертерном цехе, а теперь и в цехе теплогазоснабжения.

Сегодня экологи комбината в автоматическом режиме отслеживают объем сброса сточных вод и контролируют их качество более чем по 20 показателям, в том числе по нефтепродуктам, алюминию, фтору, цинку, нитритам, нитратам, железу и марганцу.

«Большую часть намеченных мероприятий по программе снижения сброса сточных вод на выпуске № 1 мы уже реализовали: смонтировали установки для сбора нефтепродуктов с поверхности воды в отстойниках прокатных и сталеплавильных цехов, отстойниках цеха водоснабжения и водоотведения, выполнили системы замкнутых циклов на аглофабрике, пульпонасосной станции № 2. Заключительное мероприятие - строительство канала отвода теплообменных вод от пруда-охладителя ЗапсибТЭЦ - планируем завершить до конца этого года», – уточнил главный эколог ЕВРАЗ ЗСМК Станислав Маренов.

За последние пять лет ЕВРАЗ ЗСМК сократил сброс сточных вод в водные объекты Новокузнецка на 20,8 млн. м3.  Общие инвестиции в программу по снижению сброса сточных вод на выпуске № 1 составляют порядка 300 млн рублей.

 

 

Фото: Управление по связям с общественностью ЕВРАЗ

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kuzbassnews.ru
02/11/2022
Экология
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