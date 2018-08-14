Ежедневно от жителей области поступает более 500 заявлений через электронные сервисы ПФР

С каждым годом все больше людей подключаются к личному кабинету гражданина на сайте Пенсионного фонда РФ и используют его, чтобы получать государственные услуги в электронной форме.

Рост активности зафиксирован практически по всем сервисам кабинета. В первую очередь по сервисам информирования, которые позволяют получать актуальные сведения о приобретенных пенсионных правах и назначенных выплатах.

Другим большим блоком сервисов личного кабинета являются заявления. В настоящее время это 39 электронных заявлений по различным услугам и выплатам ПФР. Больше всего из них подается о назначении пенсии и выборе или смене способа доставки пенсионных выплат. За полгода 2018-го по этим услугам через кабинет было подано более 43 тыс. заявлений.

Среди относительно новых электронных услуг, запущенных в конце прошлого года, наиболее востребованными у пользователей оказались заявление о предоставлении (отказе от предоставления), возобновлении набора социальных услуг - 3810 заявлений в 2018 году и на перерасчет пенсии - 1719 заявлений в 2018 году. В середине 2018-го в кабинете было открыто два новых сервиса. Первый – по назначению профессиональных доплат к пенсии работникам гражданской авиации и угольной промышленности, второй – по назначению дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и заслуги.

Сервисы электронного кабинета ПФР охватывают практически все направления деятельности Фонда и предоставляемые гражданам выплаты. Использовать его могут и пенсионеры, и те, кому до пенсии еще далеко. Для получения большинства электронных услуг необходима подтвержденная учетная запись в системе идентификации и аутентификации esia.gosuslugi.ru. Те, у кого ее нет, могут обратиться в клиентскую службу Управления ПФР и пройти соответствующую регистрацию.

Спланировать свой визит в Пенсионный фонд поможет сервис предварительной записи на прием, который также есть в личном кабинете и доступен даже незарегистрированным пользователям. В 2018 году на прием в клиентские службы УПФР с помощью сервиса записались 14709 человек. Предварительно заказали документы с помощью данного сервиса 925 человек.