Ежемесячная выплата из маткапитала будет перечисляться кузбасским семьям в единый день доставки

Начиная с июня этого года будет введена единая дата выплат из материнского капитала на детей до 3 лет. Семьи, оформившие такую меру поддержки, начнут получать средства 5-го числа каждого месяца. Приходить они будут не за текущий, а за предыдущий месяц.

Пока даты выплат из маткапитала различаются: в ряде регионов их переводят с 1-го по 15-е число, а где-то – с 16-го по 25-е. В Кузбассе день перечислений ежемесячной выплаты – 5 число месяца. В случае если 5 число является выходным или праздничным днем, выплата производится в предшествующий рабочий день.

В Кузбассе выплату за апрель семьи получат еще в апреле, но дата сдвинется на 14 число. С июня же начнут применяться новые правила, и семьям нашего региона, как и в любой точке страны, выплаты будут приходить в один день – 5-го числа, за предыдущий месяц. Впервые новая дата будет применена к пособию за май, деньги на счет поступят семьям 5 июня.

Переход к единому дню зачисления средств произойдет автоматически, родителям не нужно в связи с этим никуда обращаться. Чтобы семьи были готовы к изменениям, отделения Социального фонда уже до конца марта начнут рассылку уведомлений о новых датах получения выплат.

Напомним, что право на ежемесячные средства из материнского капитала имеют семьи, чей доход меньше двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе. При расчете дохода учитываются зарплаты, премии, пенсии, больничные и ряд других поступлений, которые получают родители и дети. Сумма ежемесячной выплаты равна прожиточному минимуму ребенка в регионе. В Кемеровской области он равен 13299 рублям. До 2023 года ежемесячные средства из материнского капитала полагались только на второго ребенка в семье, с этого года выплату можно оформить на каждого малыша в возрасте до 3 лет.

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