Ежемесячные выплаты из маткапитала будут поступать на карты МИР

Обращаем внимание получателей ежемесячной денежной выплаты из средств материнского (семейного) капитала: в соответствии с *Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платёжной системе» для получения пенсий и иных социальных выплат с 1 января 2021 г. будет использоваться национальная платежная система «Мир». Узнать, как получить карту МИР, можно в своем банке. Лучше оформить ее заранее, чтобы до наступления 2021 г. сообщить в ПФР реквизиты счета и данные новой карты. Напомним, что изначально перевести получателей пенсий и государственных выплат на карту национальной платежной системы планировалось до 1 июля 2020 года. Однако регулятор в условиях пандемии коронавируса отсрочил обязательное зачисление пенсий и других социальных выплат только на карты системы МИР до 1 октября 2020 года. Теперь срок перехода продлен до конца 2020 года.