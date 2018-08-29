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Факт учебы студентам-очникам нужно подтвердить в ПФР

Студентам-первокурсникам очного отделения, получающим пенсию по случаю потери кормильца, необходимо предоставить в территориальный орган ПФР по месту нахождения своего пенсионного дела справку из учебного учреждения для продления выплаты пенсии или, в необходимых случаях, для нового назначения пенсии.

Напоминаем, что право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении. Таковыми признаются несовершеннолетние дети, а также дети, обучающиеся по очной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность до окончания срока обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.

О прекращении своего обучения, переводе на заочное отделение, выходе в академический отпуск, в связи с призывом в армию, студент обязан сообщить в Пенсионный фонд. При проведении проверок специалисты ПФР ежегодно регистрируют десятки случаев, когда получатели пенсии несвоевременно сообщают такую информацию, в результате образуется переплата пенсии, которую необходимо возвращать. Суммы бывают иногда весьма внушительны.

Общество
kuzbassnews.ru
29/08/2018
Общество
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