ФАС России разъяснила, как определять размер ущерба в результате нарушения антимонопольного законодательства
Президиум ФАС России утвердил разъяснения по определению размера убытков, причиненных в результате нарушения антимонопольного законодательства.
Данные разъяснения будут применяться в ходе рассмотрения дел о нарушении Закона о защите конкуренции (если речь идет о недопущении, ограничении, устранении конкуренции или ущемлении интересов предпринимателей или неопределенного круга потребителей).
Положения документа также подходят для определения размера ущерба, причиненного нарушением антимонопольного законодательства, в качестве обстоятельства, отягчающего административную ответственность (статьи 14.31, 14.31.2, 14.32, 14.33 КоАП РФ).
Кроме того, настоящие разъяснения могут помочь пострадавшим лицам в определении убытков при их взыскании в судебном порядке либо при урегулировании претензий без судебного разбирательства.
Полный текст документа можно скачать на официальном сайте Кемеровского УФАС России.
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