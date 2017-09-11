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ФБУ «Кемеровский ЦСМ»: в два раза возросло количество заявок

На 200 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло количество организаций, обратившихся за оказанием услуги по метрологической поверке приборов учета тепла в Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кемеровской области (входит в структуру Росстандарта).

Как рассказал начальник отдела физико-химических средств измерений Кирилл Абаймов, выбор в пользу ФБУ «Кемеровский ЦСМ» оказывается предпочтительным благодаря высокому качеству оказываемых услуг и умеренной ценовой политике.

В настоящий момент специалисты отдела  оказывают полный комплекс услуг: установка автоматизированной системы  диспетчеризации для учета тепла; проектирование, монтаж, пусконаладочные  работы узлов учета тепловой энергии, проведение дальнейшей настройки и ремонта теплосчетчиков, расходомеров и преобразователей всех типов как отечественных, так и зарубежных производителей. 

По словам Кирилла Абаймова, помимо установки общедомовых приборов учета тепла, с каждым годом возрастает количество хозяев коттеджей и квартир, заинтересованных в установке теплосчетчиков, ведь это позволяет сэкономить порядка 40% от общей суммы оплаты за услуги отопления благодаря тому, что оплата производится только за фактически полученное тепло.

Напоминаем, что получить консультацию по установке и обслуживанию теплосчетчиков можно по телефону +7 (3842)  36-27-29, 36-43-89

 

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
11/09/2017
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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