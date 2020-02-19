Федеральная трасса под напряжением: энергетики Россети Сибирь заменили 20 опор на магистрали Р- 255 «Сибирь»

Специалисты Кузбасского филиала Россети Сибирь завершили монтажные работы по замене опор на линии электропередачи напряжением 0,4 киловольт, которая проходит вдоль дорожного полотна федеральной трассы в Топкинском районе. Это повысило надежность электроснабжение жителей села Топки в период зимних пиковых нагрузок.

В рекордно короткие сроки, всего за два дня энергетики установили 20 железобетонных опор, устойчивых к вибрации, коррозии и негативным атмосферным явлениям. Участок, на котором велись работы, специалисты оградили и оборудовали специальными знаками. Безопасность дорожного движения во время монтажа опор регулировали сигнальщики. Всего в монтажных работах было задействовано 16 человек и 6 единиц техники.

«Опоры, которые устанавливаются вдоль дороги, как правило, имеют меньший срок эксплуатации, – поясняет начальник Топкинского района электрических сетей Валерий Журавлев. – Давление снежных масс, реагенты, которыми регулярно посыпают дорогу, – все это сказывается на состоянии железобетонной конструкции. На основании результатов диагностики было принято решение заменить опоры на участке линии 0,4 киловольт. Учитывая особенности расположения линии вдоль оживленной трассы, монтажные работы энергетики провели максимально быстро и качественно. Линия успешно прошла испытание сложными погодными условиями».