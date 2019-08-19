Федеральную социальную доплату к пенсии получают более 75 тысяч неработающих пенсионеров Кемеровской области
Средний размер федеральной социальной доплаты в Кемеровской области равен 1627,39 рублям, и по состоянию на первое августа ее получают 75287 неработающих кузбасских пенсионеров.
Речь идет о тех, чья общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе. Такой категории получателей пенсии устанавливается федеральная социальная доплата, помогающая довести общую сумму до прожиточного минимума пенсионера. Он в 2019 г. в Кузбассе равен 8387 руб.
Согласно изменениям, внесенным в апреле 2019 г. в федеральное законодательство, пересмотрены правила подсчета федеральной социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума пенсионера в регионе. Новый механизм исчисления позволяет сначала доводить общую сумму доходов неработающего пенсионера до прожиточного минимума с помощью федеральной социальной доплаты к пенсии, а потом, сверх этого, выплачивать сумму индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты. То есть, прибавка в результате индексации устанавливается сверх прожиточного минимума пенсионера и не уменьшает доплату.
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