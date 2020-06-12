Комментарии

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Федеральную трассу Р-255 «Сибирь» в границах Кемеровской области ремонтируют с опережением графика

Темпы работ опережают плановые на нескольких объектах программы ремонта, которую реализует ФКУ «Сибуправтодор», подведомственное Федеральному дорожному агентству. В местах производства работ организовано реверсивное движение – это требует от водителей повышенного внимания.

Ремонтные работы развёрнуты на 10 участках трассы «Сибирь» и двух мостах. Так, на участок Р-255 с 433 по 436 км бригады вышли ещё в конце апреля. Объект расположен на подъезде к строящемуся обходу города Мариинска, где в августе этого года запланирован пробный запуск рабочего движения по I этапу. Сейчас здесь уже полностью выполнено устройство слоёв из ПГС на площади более 2000 кв.м., ведётся устройство выравнивающих слоёв, ремонт и переустройство водопропускных труб.  Также на подъездах к строящейся новой дороге готовятся к ремонту участки км 466 – 485 и км 437 - 443. Ещё на одном объекте в Мариинском районе – с 380 по 393 км – устранили образовавшиеся в зимний период деформации покрытия и обустроили дренаж, а также приступили к укладке выравнивающего слоя и досыпке обочин. На отрезке с 337 по 343 км в Кемеровском районе также завершают устройство выравнивающего слоя из АГБС.

Самый большой объём – на объектах капитального ремонта, рассчитанных на два года. На одном из них – с 218 по 227 км в Топкинском районе – дорожники заняты устройством ровиков уширения в соответствии с графиком работ. На другом – с 393 по 404 км в Ижморском районе – к реализации проекта приступят в конце июля. На обоих участках заменят дорожную одежду, переустроят систему водоотвода, приведут в порядок пересечения и примыкания, автобусные остановки обустроят согласно нормативным требованиям.

Работать на опережение стремятся и мостовики. На мосту через реку Лебяжья на 41-м км Подъезда к Томску капитальный ремонт начат 15 мая, а завершится к октябрю 2021 года. Строители завершают подготовку к основному циклу работ, в том числе строят объездную дорогу, куда будет переключено движение транзитного транспорта на время масштабных работ по замене опор мостового перехода, укреплению конусов и переустройству одежды ездового полотна с заменой перильного и барьерного ограждения.

На мосту через реку Канок на км 65 подъезда к Томску в рамках ремонта, также переходящего на следующий год, приступили к ремонту пролётного строения. Одновременно рабочие продолжают обустройство площадки и рабочих проездов.  Здесь также планируют переустройство мостового полотна, ремонт балок и опор, замену деформационных швов и барьерного ограждения, приводят в порядок подходы к мосту, после чего выполнят ремонт и покраску поверхностей сооружения

Кроме этого, в течение июня дорожники приступили к устройству защитных слоёв на участках Подъезда к Томску с 51 по 82 км в границах Кузбасса и с 82 по 98-й км в границах Томской области. До конца июня такие работы будут развёрнуты и на участке Р-255 км 174-186 в Юргинском и Топкинском районах, а завершатся на всех трёх объектах – в августе-сентябре текущего года.

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kuzbassnews.ru
12/06/2020
Общество
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Мариинск
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Комментарии

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12/06/2020
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