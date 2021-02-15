Федеральные льготы ветеранам боевых действий

Сегодня, 15 февраля, отмечается День памяти воинов-интернационалистов, учрежденный в память о дне вывода Советских войск из Афганистана. Позже к воинам-интернационалистам стали также относить участников военных конфликтов в Чечне, Таджикистане, армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе и других локальных войн.

В Отделении ПФР по Кемеровской области состоит на учете 21569 ветеранов боевых действий. Данная категория граждан относится к федеральным льготникам и имеет право на получение по линии ПФР в том числе и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), размер которой сегодня составляет 3212,04 руб. (в том случае, когда льготы в натуральном выражении заменены на денежный эквивалент). Если ветеран боевых действий пользуется льготами в натуральном выражении, т.е. набором социальных услуг (НСУ) – размер ЕДВ составляет 2000,38 руб. В состав набора социальных услуг (НСУ) входит: обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Получатель льготы сам выбирает, в денежном или натуральном эквиваленте будет ее получать.

Ветераны, получившие инвалидность вследствие военной травмы, имеют право на одновременное оформление двух пенсий: государственную по инвалидности и досрочную страховую пенсию по старости при наступлении установленного возраста. При этом они должны иметь страховой стаж соответственно не менее 25 лет (мужчины) и 20 лет (женщины).

Родители военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы по призыву или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца по достижении возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины), а по достижении общеустановленного пенсионного возраста – на вторую пенсию по старости.

Если на иждивении погибшего при исполнении обязанностей военной службы состояли другие нетрудоспособные члены семьи, то им также может быть установлена ежемесячная денежная выплата, а также при определенных условиях пенсия по случаю потери кормильца.