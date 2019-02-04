Федеральные трассы патрулируют в усиленном режиме

С 1 по 3 февраля диспетчерская служба ФКУ «Сибуправтодор» приняла 45 сигналов о вынужденных остановках транспортных средств на федеральных дорогах Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областей. В половине случаев помощь оказана силами дорожных организаций

В Кемеровской области заглохло 14 машин. В основном это большегрузные фуры, у которых замерзало дизельное топливо, выходили из строя компрессоры и топливные системы.

В Кемеровской области на 483 км трассы Р-255 «Сибирь» дорожники и спасатели совместными усилиями отремонтировали автобус, направлявшийся из Республики Казахстан по маршруту Чимкент-Красноярск. В салоне находилось 55 пассажиров, которые отказались от предоставления другого автобуса и несколько часов ждали, пока ремонтная бригада починит вышедший из строя карданный вал.

По прогнозам синоптиков, сильные морозы в регионах Западной Сибири продержатся до конца текущей недели. Водителям, планирующим неотложные поездки по междугородним маршрутам, необходимо тщательно контролировать техническое состояние автомобиля и средств связи, наличие теплых вещей и горячего чая, запаса горючего, соответствующего температурному режиму.

Телефон для экстренных сообщений: 112.

Телефоны диспетчерских служб ФКУ «Сибуправтодор» в Кемеровской и Томской областях – 8(3842) 75-29-76, 8-961-707-85-69.