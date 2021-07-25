Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» реализуют в Междуреченске

В рамках национального проекта «Образование» школьникам станут доступны актуальные и востребованные программы дополнительного образования. Это поможет выявлению талантов каждого ребенка и ранней профориентации обучающихся.



В Междуреченске новые кабинеты, где школьники смогут обучиться дополнительным курсам появятся в Центре детского творчества, Детско-юношеском центре (ДЮЦ), гимназии №6, лицее №20, школах №19 и № 25. Сейчас в нескольких учреждениях ремонтируют помещения, где вскоре установят новое оборудование. К 1 сентября проект «Успех каждого ребёнка» запустится в Междуреченске.



Например, в ДЮЦ детей будут учить по двум направлениям — естественно-научному и туристско-краеведческому. Каждая программа позволит обучаться 75 школьникам, охватив, таким образом, сразу 150 детей. Уже приобретено необходимое оборудование — микроскопы, интерактивная доска, а также рюкзаки, палатки, костровое оборудование, котелки и другое туристическое снаряжение.



В Междуреченске в рамках проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» школьники смогут обучиться по следующих направлениям дополнительного образования:

- ествественно-научное («Человек и его здоровье», «Экологический мониторинг», «Экология»);

- техническое («Аэромоделирование», «Промышленный дизайн», «Робототехника»);

- туристско-краеведческое (программы с элементами туризма).



На реализацию проекта из федерального бюджета выделено 17 млн рублей, из областного бюджета — 514,9 тыс. рублей, из местного бюджета — 7,9 млн рублей.

Фото: пресс-служба администрации Междуречеснкого городского округа