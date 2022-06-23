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Фельдшера скорой помощи от агрессивного пациента защитили росгвардейцы в Новокузнецке

В ночное время во дворе жилого дома по улице Сечинова медработники оказывали помощь мужчине, обнаруженному на лавочке в бессознательном состоянии. При проведении первичных медико-санитарных действий неизвестный пришел в чувства и стал проявлять агрессию, нанеся удар работнице медицинской бригады. Медики воспользовались установленной в служебной машине тревожной кнопкой и вызвали росгвардейцев. Прибывшие в течение трех минут правоохранители задержали 29 летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения и для дальнейшего разбирательства передали его сотрудникам органов внутренних дел. В мае текущего года Росгвардия внедрила спутниковую навигационно-мониторинговую систему «Алмаз», предназначенную для автоматизированного контроля местоположения и состояния транспортных средств, на 14 автомобилях скорой медицинской помощи в Новокузнецке. Всего подобной системой в Кузбассе оснащены 103 медицинские бригады.

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
23/06/2022
Происшествия
Новокузнецк

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