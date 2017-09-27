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Фермер из Беловского района получит грант на развитие молочного животноводства

Как сообщили в областном департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Министерство сельского хозяйства РФ в рамках программ грантовой поддержки фермеров и сельхозкооперации выделило для Кемеровской области дополнительное финансирование. 

В июне 2017 года победителями конкурса признаны 16 соискателей: начинающие фермеры, семейные животноводческие фермы и сельскохозяйственные потребкооперативы из Кузбасса. Общая сумма грантов составила более 50 млн рублей.

В результате отборочных мероприятий, к 16 победителям основного этапа конкурса присоединился фермер из Беловского района. Глава семейной животноводческой фермы получит грант в размере 15,9 млн рублей на развитие молочного животноводства. Хозяйство ведет свою деятельность с 2007 года. Фермер намерен расширить техническую базу, приобрести крупнорогатый скот, доильные установки, танки-охладители молока. На ферме будет создано 5 рабочих мест.

Экономика
Белово
kuzbassnews.ru
27/09/2017
Экономика
Белово
Новости Кузбасса

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