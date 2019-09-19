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Фермеру в Кузбассе придется заплатить 8 миллионов рублей за незаконное электропотребление

Для фермера в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области вмешательство в прибор учета электроэнергии может обернуться не экономией, а многомилионным штрафом и тюрьмой.

Факт безучетного энергопотребления обнаружили сотрудники Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» во время очередного рейда в селе Красное Ленинск-Кузнецкого района. Счетчик в трансформаторной подстанции потребителя работал с недопустимой погрешностью.  Попросту говоря, был непригоден для расчетов. Как выяснилось, это был третий случай за последние месяцы, когда энергетики в ходе проверок данного потребителя выявили такую неисправность. Каждый раз фермер умышленно вмешивался в работу счетчика, занижая показания. После замены счетчика все опять повторялось. Соответственно, платил предприниматель за потребленные киловатты в разы меньше.

«Экономия» закончилась, когда экспертиза подтвердила факты срыва пломб с прибора учета, следы вмешательства в схемы и самовольной установки дополнительного оборудования. Это послужило основанием для оформления акта безучетного потребления. В соответствии с принятой методикой расчета, сумма за похищенные киловатты составила более восьми миллионов рублей.

Кроме того, энергетики обратились в правоохранительные органы. За такое нарушение законом предусмотрена уголовная ответственность. По статье 165 УК РФ предприимчивый фермер может лишиться свободы на срок до пяти лет.

«К сожалению, мы еще часто сталкиваемся с различного рода «усовершенствованиями» счетчиков со стороны потребителей. Выявить их несложно. Тем более, сейчас активно внедряется автоматическая система коммерческого учета электроэнергии, которая помимо всех прочих преимуществ, является инновационной технологией в борьбе с энерговоровством. Поэтому за противоправные действия придется заплатить. При этом сумма оплаты всегда несоизмеримо больше той, которую можно было бы заплатить в том случае, если все было бы по закону», - поясняет начальник департамента реализации и развития услуг Кузбасского филиала Россети Сибирь Роман Ровенский.

О случаях энерговоровства можно сообщить по единому бесплатному телефону контакт-центра компании «Россети Сибирь» 8-800-1000-380 (конфиденциальность гарантирована).

Происшествия
Экономика
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
19/09/2019
Происшествия
Экономика
Ленинск-Кузнецкий
Новости Кузбасса

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