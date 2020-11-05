Фермеры Кузбасса получат государственные субсидии на покупку техники и оборудования

Четырем сельскохозяйственным потребительским кооперативам в совокупности выделят почти 2,7 млн рублей на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки продукции.

Средства предоставят в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Помощь кузбасским сельхозтоваропроизводителям оказывают в Центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Кузбасса. Он по нацпроекту был создан в Кемерове в 2019 году.

Специалисты центра бесплатно помогают фермерам сформировать заявки на получение грантов и субсидий, кредитов и лизинга, консультируют по вопросам бухгалтерского учета и земельно-имущественным проблемам. Всего экспертами оказывается 35 услуг.

Они также проводят выездную работу на территориях, а после введения в области режима повышенной готовности — консультируют онлайн и по телефону (+7 (3842) 90-00-43).