Фермеры Кузбасса получат государственные субсидии на покупку техники и оборудования

Четырем сельскохозяйственным потребительским кооперативам в совокупности выделят почти 2,7 млн рублей на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки продукции.
Средства предоставят в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Помощь кузбасским сельхозтоваропроизводителям оказывают в Центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Кузбасса. Он по нацпроекту был создан в Кемерове в 2019 году.
Специалисты центра бесплатно помогают фермерам сформировать заявки на получение грантов и субсидий, кредитов и лизинга, консультируют по вопросам бухгалтерского учета и земельно-имущественным проблемам. Всего экспертами оказывается 35 услуг.
Они также проводят выездную работу на территориях, а после введения в области режима повышенной готовности — консультируют онлайн и по телефону (+7 (3842) 90-00-43).
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