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Фестиваль попкорна в «Эвент парке» Кузбасскино

17 сентября в 11:00 в современном рекреационном пространстве «Эвент парк» (пр-т Советский, 4) пройдет «Фестиваль попкорна».

«Фестиваль попкорна» - мастер – класс по приготовлению попкорна и сладкой ваты, краткий экскурс в историю возникновения попкорна, самые невероятные факты о его производстве, легендах появления этих зерен.

Оригинальная тематическая фотозона, приготовленные собственными руками попкорн и сладкая вата станут приятным дополнением к просмотру фильма из областного фильмофонда «Кузбасскино».

Редко какой поход в кино обходится без попкорна - воздушной кукурузы, которая готовится из зерен особых сортов кукурузы. И такая любовь к этому лакомству понятна – очень вкусно!

Для участия в фестивале необходимо предварительно подать заявку по телефону: 36-43-69.

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
18/08/2022
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