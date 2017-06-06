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Фестиваль-практикум любительских театров

В Тисульском районе состоялся зональный тур областного фестиваля-практикума любительских театров «Театр - селу!»
В Центре досуга поселка Тисуль прошла творческая встреча театральных коллективов Кемеровской области. Тяжинский район на фестивале представляли народный самодеятельный театр «Лица» (руководитель Марина Георгиевна Чипилева) и образцовая театр-студия «поМОСТ» (руководитель Андрей Анатольевич Мартыненко). Эти коллективы познакомили участников практикума со своей новой работой – музыкальной постановкой для детей и взрослых по мотивам восточных сказок «Истории Ходжи Насреддина, Али Бабы и Аладдина».
Спектакль был тепло принят юными зрителями и жюри. После представления все желающие смогли сделать с актерами совместные фото на память.

Культура
Тисуль
Тяжин
kuzbassnews.ru
06/06/2017
Культура
Тисуль
Тяжин
Новости Кузбасса

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