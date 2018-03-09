Фестиваль тяжинских театралов

В Тяжинском районе прошел фестиваль самодеятельных театральных коллективов «Театральная весна».
На сцене Листвянского сельского Дома культуры фестиваль открыли гости – народный самодеятельный коллектив театр «Лица» районного Дома культуры «Юбилейный». Они показали отрывок из спектакля «Истории Ходжи Насреддина, Али Бабы и Аладдина».
Дружными аплодисментами зрители встретили театральный коллектив «Сказочка» Листвянского СДК с литературно-музыкальной композицией «Я волонтер, ты волонтер и все мы волонтеры». Артисты театра «Карусельки» Тисульского СДК показали экологическую сказку «Лесные спасатели».
Театральную миниатюру по сказке «Колобок» исполнил театральный коллектив «Шаги за сценой» Валерьяновского СДК. «Театральные чародеи» из Сандайки показали композицию «Маша и медведь на новый лад».
Ольга Кузина (Октябрьский СДК) прочла произведение Василия Дмитриевича Федорова «Совесть», Вадим Сомов (Даниловский СДК) выступил с отрывком из «Василия Теркина».
Представление в стиле КВН «Русские народные шутки против американских комиксов» исполнил коллектив Ступишинского СДК «Театральная кулиска». Со своей программой выступил коллектив Бороковского СДК «Бродячие артисты».
Все участники районного фестиваля самодеятельных театральных коллективов были награждены дипломами.
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