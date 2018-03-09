Фестиваль тяжинских театралов

В Кузбассе изменили расписание электрички В Кузбассе изменили расписание электропоезда, следующего из Новокузнецка до станции Артышта-2.

СМИ выяснили личность погибшего на борту АН-26 в Сирии кемеровчанина Отмечается, что друзья погибшего рассказала, что молодой человек проживал в населенном пункте...

МЧС предупредило кузбассовцев о сильном ветре и метелях По сообщению «Газеты Кемерова», 9 марта в Кузбассе ожидается мокрый снег, местами метели, снежные...