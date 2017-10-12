Фестиваль в Тяжине

В Тяжинском районном Доме культуры «Юбилейный» прошел XIII фестиваль творчества ветеранов «Сердцем не стареем».
В районном фестивале организованном Центром народного творчества и культурно-досуговой деятельности приняли участие представители старшего поколения – любители песенного творчества и художественного слова. В фестивале творчества ветеранов приняло участие 300 человек.
Также в фойе районного Дома культуры была организована выставка «Сделано в СССР», где представлены предметы быта советской эпохи. С экспозициями ретровыставки все желающие могут познакомиться до 7 ноября.
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