Фестиваль в Тяжине

Устроивший массовое ДТП в Кемерове водитель был пьян и без прав Водитель, устроивший массовое ДТП в Кемерове был пьян и без прав. Авария произошла 10 октября на...

В Кемерове начали строить пешеходный мост через Куро-Искитим В столицу Кузбасса начали строить пешеходный мост через Куро-Искитим. Участок строительства...

В Кемерове начали строить пешеходный мост через Куро-Искитим В столицу Кузбасса начали строить пешеходный мост через Куро-Искитим. Участок строительства...