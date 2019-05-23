Фестиваль волшебных шаров едет в Берёзовский

Настоящее волшебство окутает стадион у ДК «Шахтеров» 26 мая: в этот вечер

здесь пройдет сказочный фестиваль, на котором сотни волшебных шаров в руках

гостей в один миг засияют разноцветными огоньками.

Кроме волшебных шаров с заходом солнца жителей города ждет захватывающее световое представление и выступление музыкальных виртуозов с чарующими композициями. Кстати, волшебные шары по окончании фестиваля зрители смогут забрать с собой: они будут озарять светом дом, еще долго напоминая о чудесном событии.

Начало в 21:00 на стадионе у ДК «Шахтеров» (ул. Карбышева, 8).

Стоимость входа: 100 рублей (волшебные шары приобретаются на территории фестиваля).