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ФГБУ «ВНИИЗЖ» зарегистрировал новую вакцину против инфекционного ринита кур

В 2022 году подведомственный Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» зарегистрировал - вакцину против инфекционного ринита кур инактивированную эмульсионную «АвиКор-3».

В результате многолетних научных исследований специалистам ФГБУ «ВНИИЗЖ» удалось создать препарат отвечающий требованиям универсальности, безопасности и эффективности. Вакцина предназначена для профилактики инфекционного ринита кур, вызываемого бактериями Avibacterium paragallinarum в племенных и товарных птицеводческих хозяйствах яичного и мясного направления. Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у птиц к возбудителям инфекционного ринита кур  через 3 недели после проведения вакцинации, продолжительностью не менее 6 месяцев.

При анализе эпизоотической ситуации в РФ, можно сказать что поливалентные, универсальные, импортные вакцины зачастую являются малоэффективными при применении в птицеводческих хозяйствах на территории РФ, так как циркулирующие полевые возбудители, отличаются по биологическим свойствам от используемых в импортных вакцинах штаммов. Вышеуказанная вакцина «АвиКор-3» произведена из инактивированных формальдегидом клеток бактерий, выделенных на территории Российской Федераци. Безопасность и эффективность препарата «АвиКор-3» была доказана при проведении доклинических испытаний на базе ФГБУ «ВНИИЗЖ» и клинических испытаний в промышленных условиях на птицеводческих хозяйствах страны

Общество
kuzbassnews.ru
19/07/2022
Общество
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