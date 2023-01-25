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ФГИС «Зерно» внесение информации в систему станет обязательным.

   Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу обращает внимание всех заинтересованных лиц, что с 1 января 2023 года стартовал третий этап работы системы прослеживаемости зерна ФГИС «Зерно».  С этого момента началось добровольное предоставление сведений о партиях продуктов переработки зерна, произведенных в результате первичной или последующей переработки.

С 1 марта 2023 года внесение информации в систему станет обязательным, и без регистрации в системе производитель или иные лица не смогут реализовать продукты переработки зерна. Работать в системе начнут хлебозаводы, магазины, пекарни, рестораны и другие участники рынка.

ФГИС «Зерно» представляет собой государственную информационную систему — базу данных  для автоматизации процессов сбора, обработки, хранения и анализа информации, связанной с производством, перевозкой, реализацией, хранением, обработкой, переработкой и утилизацией зерна и продуктов его переработки на внутреннем и внешнем рынках и при закупках зерна в интервенционный фонд.

Дополнительно, заинтересованные лица могут получить информацию можно по электронной почте: oznkem@rsn42.ru  и телефону 8(3842) 34-99-15.

Общество
kuzbassnews.ru
25/01/2023
Общество
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