Филиалы Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности приняли участие в региональном конкурсе комнат национального быта
Областной конкурс комнат национального быта учреждений культуры муниципальных районов «Живая память», посвящен Году памяти и славы и 300-летию Кузбасса. Конкурсные материалы в номинации «Изба наша, полная чаша» (лучшая комната национального быта) представили Бороковский и Большепокровский клубы. Итатский ГДК принял участие в двух номинациях – «Изба наша, полная чаша» и «Письма с фронта».
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Сергей Цивилев перешел на повышенные тона из-за того, что в кемеровской поликлинике № 5 не...
|
Проверка всех обращающихся в больницы с симптомами ОРВИ граждан на COVID-19 не предусмотрена...
|
Региональный оперативный штаб представил данные по заболеваемости населения Кемеровской области...
|
Как сообщал ранее ВашГород.ру, 15 октября жители поселка Ольжерас обнаружили деформированный...