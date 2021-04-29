Новости Кузбасса

Брендирование территорий должно быть именно таким. Очередное золото взял фильм «Междуреченск. Город тайги».

На этот раз высоко оценили продвижение территории на XI фестивале социальной рекламы и коммуникаций LIME. Церемония награждения прошла в Москве. Эксперты рассматривали сотни конкурсных работ от профессионалов рекламной индустрии и выбирали лучшие из лучших. Оценивали оригинальность, уровень исполнения и социальный результат.

В этом году конкурсанты выставили более 400 работ в 21 номинации. Напомню, фильм о перспективах развития нашего города был снял компанией «VOzDUHFILM» (режиссер Константин Кузнецов) по заказу администрации Междуреченска и поддержке компании ЕВРАЗ. Видео стало частью большого проекта, идейным вдохновителем которого является специалист по территориальному брендированию Владимир Черепанов.

«Я призываю всех, кто занимается брендингом территорий, посмотреть на это, как на то, с чего нужно брать пример. Не ограничиваться только просмотром ролика, а посмотреть на всю кампанию, которую ребята разрабатывали в течение года», - отметил представитель жюри Сергей Долгов.

Проект «Междуреченск. Город тайги» адресован как потенциальным инвесторам, так и жителям Междуреченска и всей страны. Показывает перспективы развития территории как площадки для бизнеса и переворачивает привычное представление о городе шахтеров, открывая его огромный туристический потенциал.